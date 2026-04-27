ESTADO REFUERZA PREVENCIÓN DIGITAL EN ESCUELAS

• Fortalece entornos seguros con orientación directa a estudiantes, docentes y familias en las cuatro regiones.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de proteger a la niñez y juventud potosina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) impulsa jornadas informativas en planteles educativos para alertar sobre riesgos asociados a contenidos en redes sociales. Mediante la Unidad de Prevención del Delito, avanza un trabajo sin límites para promover espacios digitales más seguros.

Personal especializado desarrolla pláticas, talleres y actividades de concientización dirigidas a estudiantes, docentes, madres y padres de familia, con temas enfocados en el uso responsable de plataformas digitales, detección de retos virales, prevención del ciberacoso y la importancia de reportar situaciones de riesgo a tiempo.

La corporación reiteró que, ante publicaciones o conductas que puedan poner en peligro a la población, es importante acudir a las líneas de emergencia o a la Policía Cibernética. Además, los centros escolares pueden solicitar estas jornadas conforme a sus necesidades, consolidando el cambio que se vive y se siente con mayor cercanía y protección para las familias potosinas.