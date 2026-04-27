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ESTADO

PARQUES ESTATALES GRATUITOS REÚNEN A MILES DE FAMILIAS POTOSINAS ESTE FIN DE SEMANA

By Redacción
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lunes, abril 27, 2026

• Miles de personas disfrutaron en los Parques Tangamanga y Las Camelias, reflejo de espacios públicos gratuitos, vivos, seguros y al alcance de todas y todos.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer las condiciones de paz y tranquilidad en San Luis Potosí, este fin de semana miles de familias disfrutaron de los Parques Tangamanga I y II en la capital, así como Las Camelias en Matehuala. Entre sonrisas, encuentros y momentos especiales, estos espacios registraron una gran afluencia en una jornada de convivencia sin límites.
Desde temprana hora, visitantes de todas las edades recorrieron senderos, realizaron ejercicio al aire libre, participaron en actividades y aprovecharon las amplias áreas verdes para compartir tiempo de calidad, confirmando a estos espacios públicos entre los más emblemáticos del país por su acceso gratuito, infraestructura y ambiente familiar.
El titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), Joaquín García Martínez, destacó que el Gobierno del Estado mantiene de forma permanente labores de mejora, mantenimiento y cuidado para que estos sitios sigan siendo punto de reunión para las y los potosinos. La alegría vivida durante el fin de semana refleja el cambio que se vive y se siente, con espacios renovados donde hoy las familias conviven en armonía y con tranquilidad.

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