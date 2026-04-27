ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO SUPERVISA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PARQUE EN LA COLONIA 21 DE MARZO

– Se trata de un espacio multifuncional y moderno, que salda la deuda social con las familias de la zona y simboliza los esfuerzos históricos para recuperar| espacios públicos para las familias.

– Contará con sistema de iluminación led, área de mascotas, cancha multiusos, purificadora gratuita, salón de uso común, entre otras amenidades.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, supervisó los avances de construcción del Parque Urbano en la colonia “21 de Marzo”, obra que registra un desarrollo significativo y que forma parte del compromiso de rescate de espacios públicos en beneficio directo de más de 14 mil habitantes, con una inversión superior a 9.3 millones de pesos; durante el recorrido, constató la integración de infraestructura moderna que permitirá fortalecer la convivencia social, el deporte y la recreación social, atendiendo a las necesidades planteadas por las familias de la zona.

El proyecto contempla áreas de alto impacto social como cancha de fútbol 7, espacio deportivo multiusos, trotapista, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, salón de usos múltiples, módulo de sanitarios y una zona especial para mascotas, además de iluminación, cercado perimetral y una purificadora gratuita que se suma a las más de 50 instaladas en el municipio, lo que da muestra de un Gobierno cercano que escucha y atiende, al incorporar propuestas ciudadanas desde su planeación, garantizando espacios dignos, seguros y funcionales para todas y todos.

“Este Parque va a cambiar completamente el rostro de la colonia; es una obra pensada en la gente, para que las familias convivan, hagan deporte y se apropien de su espacio de manera responsable, aquí habrá seguridad, iluminación, áreas para todas y todos, y se fortalecerá la integración familiar que tanto necesitamos, era una deuda con la colonia 21 de Marzo y hoy la estamos cumpliendo”, afirmó el Alcalde, al destacar que este proyecto también beneficiará a sectores cercanos como Rivas Guillén en todos su planos, además de ubicarse en una zona altamente económica.

Durante la visita a los trabajos de construcción, el edil estuvo acompañado por el titular de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón, quien agregó que este Parque viene a cambiar completamente la cotidianidad de las familias, y es una prueba de que este Gobierno soledense le apuesta a la interacción positiva de la gente y al deporte como una oportunidad para el desarrollo juvenil.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda así su compromiso de trabajar en territorio, de la mano de la población, consolidando obras que nacen de la participación ciudadana y que elevan la calidad de vida de sus habitantes; reforzando su cercanía con las familias, escuchando sus necesidades y transformándolas en acciones concretas que fortalecen el tejido social y el bienestar de las y los soledenses.