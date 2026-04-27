“Dona tu cabello con corazón” sigue plasmando sonrisas en sus beneficiarias

“Es permanente nuestra campaña de recaudación de cabello para elaborar pelucas oncológicas y también las entregamos en los primeros meses a quienes las requieren:”: Estela Arriaga Márquez, Presidenta DIF

Informes y atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, en Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional.

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, mantiene activa su campaña “Dona tu cabello con corazón”, a través de la cual se reciben trenzas con un largo mayor a 30cm. para elaborar pelucas oncológicas.

Durante todo el año y no solamente en octubre, es que el DIF Capitalino cuenta con pelucas oncológicas que se donan a personas que han perdido su cabello a cusa de algún tratamiento o enfermedad.

“En el DIF Municipal queremos garantizar que quienes acuden por su peluca reciban la atención que merecen, y si hay en existencia, se puedan llevar dicha prenda”, explicó la titular de dicho organismo, Arriaga Márquez.

Agregó que para quienes desean donar cabello, éste debe tener un largo de 30 a 35 centímetros, deberá estar limpio y seco, pueden traer la trenza ya cortada o en las instalaciones les pueden cortar el cabello.

Los horarios para informes y atención son de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, en Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional.