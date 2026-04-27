SAN LUIS FORTALECE SU PROYECCIÓN GLOBAL EN EL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO 2026

• Participa con una amplia representación del sector, fortaleciendo alianzas comerciales, promoción internacional y nuevas oportunidades.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de llevar a San Luis Potosí a los principales escenarios de promoción, la entidad participa en la edición 50 del Tianguis Turístico de México 2026, que se realiza del 27 al 30 de abril en Acapulco, Guerrero, refrendando un impulso sin límites para consolidar al Estado como uno de los destinos con mayor crecimiento del país.

Considerado el foro de negocios más importante del sector turístico en México, este encuentro reúne a destinos, operadores mayoristas, aerolíneas, hoteles, agencias de viaje y representantes internacionales, mediante más de 70 mil citas de trabajo que abren paso a nuevos acuerdos. La edición 2026 también pone énfasis en conectividad, innovación, experiencias auténticas y cuidado del entorno.

San Luis Potosí acude con una comitiva de 45 expositores, encabezada por la Secretaría de Turismo (Sectur) que promueven la riqueza natural, cultural, gastronómica y enoturística de las cuatro regiones. Esta participación fortalece la llegada de visitantes, genera oportunidades para empresas locales y demuestra el cambio que se vive y se siente con un Estado cada vez más competitivo y atractivo ante mercados nacionales e internacionales como el “Destino surrealista de México”.