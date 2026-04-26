UNAM DESTACA APERTURA DEL GOBIERNO SOLEDENSE PARA ACERCAR SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD A LA CIUDADANÍA

* La Facultad de Estomatología de la UNAM reconoció la disposición del Ayuntamiento para sumar esfuerzos y llevar servicios dentales gratuitos a familias de zonas vulnerables.

– Se espera que más municipios de San Luis Potosí, repliquen la voluntad de Soledad para desarrollar este tipo de Jornadas de alto impacto social.

El trabajo cercano y comprometido del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fue ampliamente reconocido por la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras la exitosa Jornada de Salud Dental realizada esta semana en el Auditorio Municipal, donde miles de atenciones gratuitas llegaron a familias de distintas colonias y comunidades, priorizando a quienes más lo necesitan; este esfuerzo conjunto impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, proyecta a un municipio abierto a sumar voluntades y enfocado en atender de manera directa las necesidades de la población, poniendo al centro el bienestar de la gente.

El coordinador de la Facultad de Estomatología de la UNAM, doctor Juan Carlos Rodríguez Avilez, destacó que los resultados alcanzados son la muestra de la apertura del Ayuntamiento para sumar voluntades en beneficio de la población, al reconocer que “todos los servicios fueron gratuitos y esto no sería posible sin aliados como el Gobierno Municipal, el DIF y empresas como FEMSA, que permiten llevar estos apoyos a quienes más lo necesitan”. Subrayó que el municipio de Soledad se distingue por su disposición para trabajar en equipo y facilitar la llegada de programas con impacto social.

Reconoció la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para impulsar acciones que atienden problemáticas reales como la caries dental y enfermedades periodontales, que afectan principalmente a familias con limitaciones económicas, donde el acceso a servicios odontológicos suele ser complicado; señaló que, además de la atención brindada, es fundamental fortalecer la cultura de la prevención desde el hogar y las escuelas, con el acompañamiento de las autoridades y las instituciones educativas.

Finalmente, resaltó que este tipo de iniciativas también contribuyen a la formación de las y los estudiantes de la UNAM, al permitirles conocer de cerca la realidad social del país y fortalecer su vocación de servicio; además, subrayó la importancia de que más municipios adopten este modelo de colaboración, tomando como referencia el trabajo impulsado en Soledad, cuya apertura y disposición para sumar alianzas hacen posible llevar servicios gratuitos y de calidad a quienes más lo necesitan.