AL RECONOCER CONDICIONES ECONÓMICAS IDÓNEAS, GRUPO FEMSA CONFIRMA INVERSIÓN HISTÓRICA EN SOLEDAD

– Tras reunirse con el Alcalde, Juan Manuel Navarro, el grupo comercial confirmó que invertirá más de 70 millones de pesos en la instalación de 15 nuevas sucursales.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, sostuvo un encuentro con directivos del corporativo FEMSA, donde se confirmó una inversión superior a los 70 millones de pesos para la apertura de 15 nuevas tiendas en el municipio, proyecto que detonará la generación de 150 empleos directos, principalmente para mujeres que habitan cerca de estas unidades de negocio, lo que impulsará la economía familiar, fortalecerá el consumo local y acercará oportunidades reales de desarrollo a las colonias.

Durante la reunión, el gerente de Asuntos Gubernamentales de Grupo FEMSA, Carlos Alonso Arroyo, destacó que esta decisión responde al dinamismo económico que vive Soledad de Graciano Sánchez, así como al crecimiento sostenido en infraestructura urbana y a las condiciones de estabilidad en materia de seguridad, resultado del trabajo firme del Ayuntamiento por consolidar un municipio ordenado, competitivo y con condiciones favorables para la inversión, siempre con una visión de cercanía y atención a las necesidades de la población.

En atención a esta confianza empresarial, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz reafirmó su compromiso de mantener servicios municipales ágiles, eficientes y cercanos a la gente, que otorguen certeza a quienes invierten y, al mismo tiempo, generen beneficios tangibles para las familias, como empleo digno, mayor acceso a servicios y un entorno urbano en constante mejora, consolidando un desarrollo equilibrado que llegue a cada sector del municipio bajo la premisa de escuchar y atender a la ciudadanía.

“Hoy, abrimos con total disposición las puertas de esta administración, acompañamos e impulsamos la llegada de más inversiones a través de estrategias de seguridad, dinamismo económico, facilidad de trámites y una capacidad nata de escuchar y atender inquietudes y necesidades del sector privado”, dijo el edil.

Asimismo, se informó que Grupo FEMSA, a través de su división de tiendas Bara, continuará fortaleciendo su vínculo con la comunidad mediante programas sociales y acciones coordinadas con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) durante el segundo semestre del año, orientadas a respaldar a los sectores más vulnerables.

Estas acciones amplían el alcance social de esta inversión y refuerzan el modelo de gobierno cercano que impulsa la actual administración, donde el crecimiento económico se traduce en bienestar directo para las familias de Soledad.