Galindo lleva beneficios al campo en Bocas y ayuda social a sus habitantes

El Alcalde Enrique Galindo activa atención integral en comunidades afectadas por lluvias, con la Ruta de la Salud, insumos y recursos directos para familias y productores.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos desplegó una estrategia de atención inmediata en la Delegación de Bocas tras las recientes lluvias, con acciones dirigidas tanto al campo como a las familias afectadas: “Estamos aquí para ayudarlos, para resolver asuntos que hayan ocurrido y a estar cerca de la gente en momentos difíciles”, afirmó.

Como parte de esta intervención, el DIF Municipal de San Luis Capital puso en marcha la Ruta de la Salud, que recorrerá la cabecera delegacional y comunidades afectadas, con el objetivo de garantizar atención médica y prevenir riesgos sanitarios. “La salud no puede esperar; por eso llevamos los servicios hasta donde están las personas”, subrayó el Presidente Municipal

En materia social, hizo entrega de 80 paquetes de láminas, colchones y 200 despensas, además de productos básicos como leche y pan, destinados a las familias afectadas. “Sabemos que no es fácil enfrentar una contingencia, por eso estamos aquí con respuestas concretas”, expresó el Alcalde Enrique Galindo.

El Presidente Municipal también giró instrucciones para atender caminos y zonas dañadas a través de distintas áreas del Ayuntamiento, a fin de restablecer la movilidad y la seguridad. “Vamos a recuperar las condiciones de las comunidades lo más pronto posible, con trabajo coordinado y presencia en territorio”, señaló.

En respaldo al sector agrícola, más de 250 productores recibirán semilla elotera para reactivar sus cultivos, además de un recurso económico de 10 mil pesos por productor. “El campo no puede detenerse; vamos a ayudar a que se levanten y vuelvan a producir”, aseguró.

Finalmente, Enrique Galindo destacó la participación solidaria de servidores públicos municipales para fortalecer la atención a las familias damnificadas. “Cuando se trata de la gente, todos sumamos; ese es el compromiso de este gobierno: responder con hechos y estar del lado de quienes más lo necesitan”, concluyó.