Gobierno de la Capital celebra el Día de la Niñez

El Alcalde Enrique Galindo encabezó el festejo en el Parque de Morales, donde reconoció a las familias del personal municipal y destacó la importancia de generar espacios de convivencia y alegría para la niñez.

El Gobierno de la Capital conmemoró el Día de la Niñez con un festejo dedicado a las hijas e hijos de las y los trabajadores municipales en el Parque de Morales, en un ambiente de alegría, unión familiar y sana convivencia. Durante la celebración, el Alcalde Enrique Galindo expresó: “Queremos que disfruten este día, que se diviertan mucho, que sepan que este festejo es para ustedes, con todo el cariño y reconocimiento por el trabajo que realizan sus mamás y papás todos los días”.

El evento reunió a cientos de familias que disfrutaron de diversas actividades recreativas, juegos, dinámicas y espectáculos pensados especialmente para las niñas y los niños, quienes vivieron una jornada llena de sorpresas, diversión y momentos inolvidables.

En su mensaje, el Alcalde Enrique Galindo reiteró el valor de reconocer el esfuerzo diario de las y los trabajadores municipales a través de acciones que también beneficien a sus familias, fortaleciendo el sentido de comunidad y pertenencia dentro del Ayuntamiento.

Con este tipo de celebraciones, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de impulsar entornos de bienestar y convivencia, fomentando la alegría y el desarrollo integral de la niñez.