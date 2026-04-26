Interapas recibe a estudiantes de la UNAM y fortalece vínculo con la academia

Alumnos de Geografía conocieron el proceso de potabilización y la gestión del agua en San Luis Potosí.

SLP.– Como parte de las acciones de apertura y colaboración con instituciones educativas, Interapas recibió la visita de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del cuarto semestre del Colegio de Geografía, quienes realizaron un recorrido por distintas áreas del organismo.

Durante la visita, los alumnos conocieron la planta potabilizadora “Los Filtros”, el Laboratorio de Calidad del Agua y el Museo del Agua (MusAg), donde se les explicó el funcionamiento del sistema de abastecimiento, procesos y la importancia del cuidado del recurso en la zona metropolitana.

El grupo, acompañado por el profesor José Manuel Ortega Herrera, realizó este recorrido como parte de la materia de Geografía Económica, en la que analizan distintas actividades productivas del estado y el papel de San Luis Potosí a nivel nacional, teniendo como eje central el tema del agua y su abastecimiento.

El docente agradeció la atención brindada por el personal del organismo, destacando el compromiso con su labor, la apertura para compartir información y el impulso a la Cultura del Agua, que promueve la valoración del recurso y la responsabilidad de la población en su cuidado.