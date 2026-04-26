GOBIERNO ESTATAL FORTALECE TALENTO JUVENIL CON ESTRATEGIA INTERNACIONAL

* WorldSkills México abre nuevas oportunidades de capacitación y competencia para jóvenes potosinos en áreas técnicas de alta demanda.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de generar más oportunidades para la juventud, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) presentó WorldSkills México, iniciativa del Gobierno del Estado, que impulsará la preparación técnica de estudiantes potosinos con estándares internacionales. Este esfuerzo abre camino al desarrollo sin límites del talento local y a una mejor vinculación con el entorno laboral.

La reunión fue encabezada por el titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, con la participación de los titulares de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Juan Carlos Torres Cedillo y Crisógono Sánchez Lara, quienes suman capacidades para que más estudiantes accedan a herramientas actuales y mejor preparación.

Dirigido a jóvenes de entre 15 y 23 años, el programa contempla competencias en robótica, mecatrónica, tecnologías web, instalaciones eléctricas y soldadura, además de capacitación especializada y evaluaciones técnicas. La competencia está prevista del 23 al 26 de noviembre y consolida el cambio que se vive y se siente con nuevas rutas de crecimiento profesional.