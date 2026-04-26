ESTADO IMPULSA NEGOCIOS Y FORTALECE INGRESOS

* Más de mil 200 financiamientos y nuevos créditos para empresas consolidan oportunidades de crecimiento, empleo y bienestar para las familias potosinas.

Como parte del impulso al desarrollo económico que promueve el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) mantiene su cercanía con la población al entregar mil 241 financiamientos durante el arranque de abril, alcanzando un monto total financiado superior a 31 millones de pesos. Este respaldo permitió abrir nuevas oportunidades para emprendedores, comerciantes y familias que buscan fortalecer sus ingresos mediante trabajo y esfuerzo.

Entre los programas con mayor respuesta destacan Fondo San Luis, Microproyectos, Capasífidate, Créditodas, Crédito a la Palabra e Impulso a la Economía Familiar, esquemas que brindan apoyo sin límites con acceso a recursos, capacitación y herramientas útiles para poner en marcha o consolidar proyectos productivos en las cuatro regiones.

Además, en sesión extraordinaria del Comité del Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos, aprobó créditos por más de 3.7 millones de pesos para capital de trabajo y adquisición de mercancías en negocios de distintos giros, entre ellos refacciones, renta de mobiliario, restaurantes y servicios turísticos. Este avance refleja el cambio que se vive y se siente con oportunidades reales de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas potosinas.