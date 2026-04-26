RICARDO GALLARDO CONSOLIDA CRECIMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS HISTÓRICOS

* El impulso sin límites al deporte por parte del Gobernador de San Luis Potosí se traduce en medallas, talento y nuevas oportunidades para la niñez y juventud potosina.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, impulsa sin límites al deporte potosino para que hoy rinda frutos en competencias de alto nivel, como la Olimpiada Nacional, que actualmente se desarrolla, donde la delegación potosina ha logrado destacadas participaciones y la obtención de múltiples medallas en diversas disciplinas.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo aseguró que estos resultados son reflejo del trabajo constante de atletas, entrenadores y familias, tal es el caso de Gael García y Sebastián Hernández que obtuvieron medalla de bronce en bádminton; medalla de plata para el Equipo Varonil Pre Cadete en Combatividad, conformado por Daniel Prado, Emmanuel Barrera y Brayan Ortiz, en ciclismo de ruta de 60 kilometros y bronce para el Equipo Femenil Cadete, conformado por Jimena Méndez, Georgina Posadas y Margarita González en la carrera de 50 kilómetros.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Estatal construye y moderniza infraestructura deportiva de primer nivel en las cuatro regiones de la entidad, destacando las mejoras y ampliaciones en los Parques Tangamanga I y II; el Potosí Baseball Park; el campo de béisbol “El Texano” en Moctezuma; la rehabilitación integral del Centro Deportivo de Alto Rendimiento en la capital; el Estadio “20 de Noviembre”; la duela del Auditorio Miguel Barragán, y el arranque de unidades deportivas municipales en San Martín Chalchicuautla, Axtla de Terrazas, Alaquines, Ciudad del Maíz, Lagunillas, Cerritos y en diversas colonias de la capital.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona reconoce el esfuerzo y la dedicación de las y los deportistas potosinos mediante la entrega de premios y estímulos económicos a quienes obtienen triunfos en competencias nacionales e internacionales, incluyendo atletas y paratletas, lo que incentiva la continuidad de sus carreras y motiva a nuevas generaciones.