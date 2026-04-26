SLP ASUME LIDERAZGO REGIONAL EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL

* El nombramiento de San Luis Potosí en la vicepresidencia de la región Noreste dentro del Plan Estratégico Visión 2030 confirma el crecimiento del Estado como actor clave en la agenda turística nacional.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, fue integrada a la estructura del Plan Estratégico Visión 2030 de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, en el marco de la reunión de la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), celebrada en Acapulco, Guerrero, con motivo de la edición 50 del Tianguis Turístico. Este nombramiento responde al impulso y los resultados en materia de promoción turística encabezados por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, tanto a nivel nacional como internacional, posicionando a la entidad como referente en el fortalecimiento del sector.

El esquema estratégico presentado divide al país en cinco regiones: Noroeste, Noreste, Centro, Centro-Sur y Sureste, con el objetivo de fomentar la coordinación interinstitucional, la diversificación de productos turísticos y la competitividad de los destinos. La estructura es encabezada por Roberto Monroy García como presidente, con el respaldo del vicepresidente operativo, Omar Osuna Quiñones Orozco, quienes tendrán a su cargo la conducción general y la implementación del plan, de esta nueva responsabilidad, tomarán protesta formal el mes de mayo en Cancún, Quintana Roo durante la sesión de ASETUR.

En este contexto, la titular de la dependencia asume la vicepresidencia de la región Noreste, conformada por los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Desde esta posición, tendrá la responsabilidad de articular esfuerzos institucionales, fortalecer la promoción conjunta y consolidar rutas regionales que incentiven la llegada de visitantes. Asimismo, participan como vicepresidentes regionales Miguel Ángel Badiola Montaño en la región Noroeste; María Guadalupe Robles León en la región Centro; Carla López-Malo Villalón en la región Centro-Sur; y Adda del Rubí Solís Peniche en la región Sureste.

El equipo se complementa con Daniel Altair Valladares, como secretario técnico encargado del seguimiento operativo, y Elizabeth Quintanar Gómez, en funciones de tesorera, responsable de la administración de los recursos. Con esta participación, San Luis Potosí fortalece su presencia en la agenda turística nacional y contribuye a la consolidación de una estrategia que proyecta a México hacia el año 2030 con mayor integración regional y proyección internacional.