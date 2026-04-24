spot_img
SOLEDAD

JUAN MANUEL NAVARRO CONSOLIDA ESFUERZOS CON GOBIERNO ESTATAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO METROPOLITANO

By Redacción
89
spot_img
viernes, abril 24, 2026

* En coordinación con el Gobierno Estatal y municipios metropolitanos, se impulsan obras estratégicas como el puente en Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, que beneficiarán directamente a las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo con el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona y autoridades de la capital potosina y el municipio de Villa de Pozos, para avanzar en la consolidación de una zona urbana ordenada, con desarrollo social y crecimiento integral, en atención a la guía de cercanía y resultados que impulsa su administración, a fin de avanzar en proyectos estratégicos que mejoran la movilidad y elevan la calidad de vida de las familias soledenses.

Derivado de este encuentro, se refrendó el impulso a obras clave en el municipio, como el mega puente en Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, que está próximo a su entrega y representa una solución directa a la movilidad diaria de miles de habitantes, así como acciones que fortalecen la conectividad y reducen tiempos de traslado para estudiantes, trabajadores y sectores vulnerables; estas acciones, alineadas a la visión del Alcalde, responden a la necesidad de mantener a Soledad conectado, seguro y en constante desarrollo, escuchando y atendiendo las demandas de la población.

Asimismo, determinó el beneficio que traerá consigo el Colector Pluvial de la colonia Privadas de la Hacienda, una obra conjunta con el Gobierno Estatal, y que impactará directamente en la vida diaria de cientos de familias.

El Alcalde destacó que la coordinación con el Gobierno Estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, permite acelerar proyectos que transforman el entorno urbano y social del municipio, así como la reducción en los tiempos de traslado y el mejoramiento de la conectividad entre colonias, zonas industriales y centros educativos. “En Soledad trabajamos todos los días para que las obras lleguen a donde más se necesitan; esta coordinación nos permite seguir construyendo un municipio más ordenado, seguro y con mejores oportunidades para nuestras familias”, expresó.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de impulsar una movilidad incluyente, con calles más seguras, accesibles y funcionales, incorporando infraestructura que favorezca a peatones, ciclistas y personas con discapacidad. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa consolidando un modelo de desarrollo que pone en el centro a la gente, fortaleciendo la cercanía con las y los ciudadanos y atendiendo de manera directa sus necesidades.

Artículo anterior
MÁS DE MIL 500 PERSONAS SE MOVIERON AL RITMO DE ZUMBANDA EN EL CENTRO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
Artículo siguiente
COMUNIDAD EDUCATIVA DE SAN JOSÉ DEL BARRO RECONOCEN CAMBIO TOTAL DE PRIMARIA “JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ”
spot_img
spot_img
spot_img