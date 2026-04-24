JUAN MANUEL NAVARRO CONSOLIDA ESFUERZOS CON GOBIERNO ESTATAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO METROPOLITANO

* En coordinación con el Gobierno Estatal y municipios metropolitanos, se impulsan obras estratégicas como el puente en Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, que beneficiarán directamente a las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo con el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona y autoridades de la capital potosina y el municipio de Villa de Pozos, para avanzar en la consolidación de una zona urbana ordenada, con desarrollo social y crecimiento integral, en atención a la guía de cercanía y resultados que impulsa su administración, a fin de avanzar en proyectos estratégicos que mejoran la movilidad y elevan la calidad de vida de las familias soledenses.

Derivado de este encuentro, se refrendó el impulso a obras clave en el municipio, como el mega puente en Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, que está próximo a su entrega y representa una solución directa a la movilidad diaria de miles de habitantes, así como acciones que fortalecen la conectividad y reducen tiempos de traslado para estudiantes, trabajadores y sectores vulnerables; estas acciones, alineadas a la visión del Alcalde, responden a la necesidad de mantener a Soledad conectado, seguro y en constante desarrollo, escuchando y atendiendo las demandas de la población.

Asimismo, determinó el beneficio que traerá consigo el Colector Pluvial de la colonia Privadas de la Hacienda, una obra conjunta con el Gobierno Estatal, y que impactará directamente en la vida diaria de cientos de familias.

El Alcalde destacó que la coordinación con el Gobierno Estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, permite acelerar proyectos que transforman el entorno urbano y social del municipio, así como la reducción en los tiempos de traslado y el mejoramiento de la conectividad entre colonias, zonas industriales y centros educativos. “En Soledad trabajamos todos los días para que las obras lleguen a donde más se necesitan; esta coordinación nos permite seguir construyendo un municipio más ordenado, seguro y con mejores oportunidades para nuestras familias”, expresó.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de impulsar una movilidad incluyente, con calles más seguras, accesibles y funcionales, incorporando infraestructura que favorezca a peatones, ciclistas y personas con discapacidad. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa consolidando un modelo de desarrollo que pone en el centro a la gente, fortaleciendo la cercanía con las y los ciudadanos y atendiendo de manera directa sus necesidades.