COMUNIDAD EDUCATIVA DE SAN JOSÉ DEL BARRO RECONOCEN CAMBIO TOTAL DE PRIMARIA “JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ”

• Madres de familia, alumnos y directivos coincidieron en que la renovación de la primaria José María Pino Suárez representa un cambio total en su calidad de vida, al contar ahora con espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.

“Nunca imaginamos ver nuestra escuela así, tan diferente, tan bonita y completa; de verdad nos sorprendió porque no solo cumplieron, hicieron mucho más de lo que esperábamos y hoy nuestros hijos tienen un lugar digno donde aprender y crecer”, expresaron madres de familia de San José del Barro, al reconocer la transformación total de la primaria “José María Pino Suárez”, donde niñas y niños hoy estudian con mayor entusiasmo, en espacios adecuados que fortalecen su desarrollo y el de toda la comunidad.

Este jueves, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz inauguró la transformación total de este centro escolar que brinda enseñanza a 130 estudiantes; una obra que contó con recursos estatales y el apoyo total del Gobierno Municipal de Soledad.

Mildred García Flores, madre de familia, compartió que este cambio representa una nueva oportunidad para las familias: “mi niña ha estado dos años aquí y le tocó estudiar en grupo compartido, pero ahora la escuela se ve más grande, más bonita y será de mucho beneficio para alumnos y maestros; gracias a este apoyo ahora hasta podemos invitar a más niños a que vengan a estudiar aquí”; agregó que antes las condiciones eran limitadas: “la pintura estaba triste, las canchas deterioradas y había pocos sanitarios, ahora todo cambió, los niños están más contentos y nosotros como papás los enviamos a un lugar seguro”.

Por su parte, la directora Mayra Araceli Rodríguez Roque destacó que este avance marca un antes y un después en la historia del plantel: “recibí esta escuela en condiciones muy deplorables, en un estado grave de abandono y hoy, gracias al respaldo del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, llegó una avalancha de beneficios que nunca había visto en mis 30 años de servicio; no solo son aulas y sanitarios, también equipamiento, tecnología y seguridad, lo que nos permite ofrecer un futuro más favorable a nuestros alumnos”.

Subrayó que el crecimiento de la plantilla docente permitió que el plantel dejara de ser multigrado: “hoy somos una escuela completa, lo que representa una gran esperanza para nuestras niñas y niños”.

En el mismo sentido, Ma. Luisa Vázquez Tovar, madre de familia, relató el cambio que ha vivido la comunidad: “antes era una escuela en el olvido, con pocos salones, pocos maestros y muchas carencias; ahora vemos bardas nuevas, aulas, canchas, más baños y mejores condiciones para todos; fue un cambio radical que agradecemos al Gobernador y al Alcalde porque voltearon a vernos”. Añadió que el crecimiento de la zona hace aún más importante esta obra: “San José del Barro está creciendo ya hay más fraccionamientos alrededor y ahora sí van a poder recibir a más alumnos, mis hijos tendrán una mejor educación y eso nos da mucha alegría”.

Esta transformación fue posible con la construcción de dos aulas didácticas, módulos sanitarios, rehabilitación de espacios y equipamiento integral del plantel, además del fortalecimiento docente impulsado por la SEGE, acciones que reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantenerse cercano a las familias, escuchar sus necesidades y responder con obras que mejoran la calidad de vida y el futuro de la niñez en cada comunidad.