MÁS DE MIL 500 PERSONAS SE MOVIERON AL RITMO DE ZUMBANDA EN EL CENTRO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

* Mujeres, hombres y jóvenes de todas las edades llenaron de energía la Plaza Principal por tres horas, en una dinámica innovadora que fusionó zumba y la música en vivo de la Banda Los 11 Vientos.

Más de mil 500 personas se activaron durante tres horas continuas en “Zumbanda”, una tarde-noche enérgica que, este jueves, encendió la Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez, en un evento impulsado por el Instituto Municipal de la Juventud, siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para fortalecer la cercanía con las familias a través del deporte y la convivencia sana, generando momentos de salud mental y física.

Con el ritmo contagioso de la música en vivo de la Banda Los 11 Vientos y la energía de instructores de zumba que guiaron cada movimiento, mujeres, en su mayoría, así como hombres y jóvenes de todas las edades, se sumaron a esta dinámica que combinó fuerza, coordinación y entusiasmo, logrando un ambiente de unión, alegría y activación física pocas veces visto en el municipio.

La explanada se llenó de sonrisas, pasos sincronizados y una vibra colectiva que motivó a cada participante a dar lo mejor de sí, con el apoyo de una ludoteca que dio a las infancias un lugar de esparcimiento y cuidado, haciendo de este evento una experiencia familiar, incluyente y cercana a todos los sectores de la población.

Familias enteras de todas las colonias y comunidades, respondieron a la invitación del Ayuntamiento para dejar historia con una clase masiva de zumba, bajo un concepto nunca antes realizado, lo cual fue exitoso y obtuvo una respuesta social impresionante.

Esta innovadora fusión de ejercicio y música de banda, realizada por primera vez en Soledad, responde a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de generar espacios que impulsen el bienestar físico y emocional, con un gobierno que se mantiene cercano, que escucha y atiende, y que promueve entornos donde las familias, jóvenes y comunidad en general se activan, conviven y fortalecen el tejido social.