GCM DE SOLEDAD AMPLÍA Y FORTALECE COORDINACIÓN CON TIENDAS DE CONVENIENCIA PARA PREVENIR DELITOS

– Se reconoció la labor de la corporación que ha logrado inhibir en un 90% la incidencia delictiva en zonas comerciales.

– Se establecieron acuerdos con representantes de Grupo FEMSA para reforzar la seguridad en sucursales y colonias aledañas.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez sostuvo una reunión de trabajo con directivos del Grupo FEMSA, de las cadenas comerciales Oxxo y Bara Bara, para intercambiar información y reforzar estrategias conjuntas de prevención del delito en beneficio de la ciudadanía.

La reunión fue encabezada por el Director General de la corporación municipal, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, acompañado por el Director de Fuerzas Municipales, comandante Ulises López Rendón, y la titular del C3, comandante Selene Saldierna González, quienes reiteraron el compromiso de la corporación con fortalecer la coordinación permanente con el sector privado.

Durante la reunión se destacaron resultados concretos, como fue inhibir la incidencia delictiva hasta en un 90 por ciento gracias a las acciones conjuntas entre la dependencia y dichas empresas. Con estas acciones la corporación ha logrado la captura de objetivos prioritarios relacionados con robos a tiendas de conveniencia.

Los empresarios reconocieron la labor de la GCM, refiriendo que dichas detenciones no solo han logrado disminuir robos en los establecimientos, sino que también han ayudado a fortalecer la seguridad y reducir otros ilícitos que se cometían en zonas aledañas a las sucursales.

Como parte de los acuerdos, se establecieron canales de comunicación directa para el intercambio de información, además de reforzar la proximidad social y desarrollar labores conjuntas que incrementarán la vigilancia, no solo en las tiendas de conveniencia, sino también en las colonias donde estas se ubican.

Con estas acciones, la Guardia Civil Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el sector privado, fortaleciendo la prevención del delito y garantizando entornos más seguros en beneficio de las y los habitantes de la demarcación.