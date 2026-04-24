CONVOCAN A COMUNICADORES POTOSINOS A PARTICIPAR EN EL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO 2026

• Gracias a la actualización del decreto impulsada por el Gobierno de Ricardo Gallardo, que incrementó las categorías y los estímulos económicos, el Comité Organizador prevé una edición récord en registros.

El Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo extiende una cordial invitación a las y los profesionales de la comunicación en San Luis Potosí para integrarse a la edición 2026 de este certamen, el cual busca reconocer lo mejor del ejercicio informativo realizado en las cuatro regiones del estado.

El Comité destacó que, derivado de la actualización que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona realizó al decreto de creación de estos premios, se aumentó el número de categorías y el monto económico a los ganadores, por lo que las últimas ediciones han registrado un incremento constante en la participación y para este 2026 se proyecta romper el récord histórico de registros.

Para facilitar el registro de trabajos particpnates se han habilitado tres vías de recepción durante los días miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2026: el registro en línea a través de la plataforma oficial del certamen, la entrega presencial en el Centro Potosino de Tecnología Educativa ubicado en la calle Ismael Salas número 215 en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y el envío por mensajería especializada, el cual será validado siempre que el matasellos cumpla con la fecha límite.

Podrán participar trabajos publicados en medios impresos, radio, televisión y plataformas digitales que hayan sido difundidos entre el 5 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026. Se otorgarán premios de 70 mil pesos para los primeros lugares, 50 mil para los segundos y 30 mil para los terceros de cada categoría, mientras que el ganador único al Mérito Periodístico por trayectoria recibirá la cantidad de 100 mil pesos.