ESTADO GARANTIZA AGUA CONTINUA EN CIUDAD SATÉLITE

• La modernización del sistema hidráulico mejora la presión y asegura servicio permanente para más de 27 mil habitantes de Villa de Pozos.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mejorar el acceso al agua potable para las familias potosinas, la Comisión Estatal del Agua (CEA) concluyó la modernización del sistema de distribución en Ciudad Satélite, en Villa de Pozos. La obra representa un avance sin límites para brindar atención eficiente a una de las zonas habitacionales con mayor crecimiento.

Durante la supervisión, el director general, Pascual Martínez Sánchez, verificó el correcto funcionamiento del nuevo equipamiento junto con personal técnico del organismo. La intervención incorporó tecnología de bombeo de velocidad variable, lo que permitirá mantener presión constante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El sistema también cuenta con monitoreo remoto en tiempo real para detectar y atender cualquier incidencia de manera inmediata. Con 3 pozos, 3 equipos de bombeo, un tanque con capacidad de 2 mil 500 metros cúbicos y cobertura para 6 mil 900 viviendas, esta mejora consolida el cambio que se vive y se siente al elevar la calidad de los servicios básicos para 27 mil 600 habitantes.