Cuadrillas municipales trabajan día y noche en limpieza urbana y mantenimiento de canchas deportivas

Recientes acciones se concentraron en San Juan de Guadalupe y la avenida Morales–Saucito

La dirección de Servicios Municipales del ayuntamiento de San Luis Potosí informó que el personal del área de Imagen Urbana continúa con trabajos en horarios nocturno y vespertino, para seguir avanzando en el rescate y dignificación de espacios públicos del municipio.

Entre los trabajos más recientes efectuados durante la noche destacan el hidrolavado en la zona de San Juan de Guadalupe, así como labores de limpieza general en la avenida Morales Saucito. De manera paralela, el ayuntamiento también avanza en el mantenimiento de la pintura de las canchas ubicadas en la calle Rosalío Sánchez Niño, como parte del programa “Color, Mi Jugada”.

Autoridades municipales señalan que esta última acción forma parte de una estrategia integral para rehabilitar espacios deportivos en distintos puntos de la capital, fomentando su uso entre niñas, niños y jóvenes, y contribuyendo a la construcción de un entorno más saludable bajo la visión de un San Luis Amable.