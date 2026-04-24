Bacheo emergente atiende 332 puntos en Lomas, Salk y Tierra Blanca

Reportes ciudadanos activan atención inmediata en más de 30 calles de la Capital

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que, gracias a los reportes ciudadanos canalizados de manera oportuna, se logró la reparación de 332 baches en beneficio directo de vecinas y vecinos de al menos 30 calles en distintos puntos de la Capital. Estas acciones forman parte del programa permanente de bacheo emergente, que permite atender de manera ágil los daños en la superficie de rodamiento y mejorar la seguridad vial.

Durante la presente semana, las cuadrillas municipales realizaron trabajos en calles como Valle Alto, Alameda del Río y Vista Alegre, en la colonia Lomas del Tecnológico, donde se atendieron afectaciones que requerían intervención inmediata. Asimismo, se ejecutaron labores en Sara Pérez Madero, en la colonia Reyitos; Montes Blancos, en Lomas Segunda Sección; así como en diversas vialidades de la colonia Rural Atlas, entre ellas San Juan, San Víctor esquina con Ponciano Arriaga Norte y San Bonifacio. También se intervino en Ignacio Zaragoza, en Tierra Blanca, y en avenida Fleming, entre Martínez de la Vega y Erastótenes, en la colonia Salk.

De manera complementaria, continúan en proceso diversas acciones de mejora urbana. En la colonia San Luis Rey, en el jardín ubicado en Lago Malar esquina Laguna de Términos, se realizó la reposición de piezas de piedra tipo “sangre de pichón” en mal estado y actualmente se avanza en la colocación de concreto estampado, lo que fortalece la imagen urbana y la seguridad del espacio. En la colonia Tequisquiapan, se lleva a cabo la reconstrucción de banqueta en Prolongación Albino García esquina Montemorelos, mientras que en Balcones del Valle, en la intersección de Urbano Villalón y Mariano Jiménez, se realizan trabajos de herrería para reforzar la infraestructura de un colector de la zona.

Estas acciones responden a la estrategia de atención permanente instruida por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha impulsado un modelo de respuesta inmediata basado en la participación ciudadana. A través del chatbot Güicho, disponible vía WhatsApp al 444 165 3081, las y los potosinos pueden enviar sus reportes, lo que permite una programación diaria más eficiente y una intervención oportuna en los puntos que requieren atención.

Con este esquema de trabajo continuo, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de mantener vialidades más seguras, funcionales y en mejores condiciones, fortaleciendo la infraestructura urbana y la calidad de vida de las y los potosinos.