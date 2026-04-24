Protección Civil Municipal refuerza supervisiones a empresas en la Zona Industrial mediante operativo interinstitucional

El Gobierno Municipal fortalece acciones de inspección en la Zona Industrial, en coordinación con autoridades estatales y municipales, para garantizar el cumplimiento ambiental, la correcta gestión de residuos y la seguridad en los centros de trabajo.

SLP.- Con el propósito de consolidar el trabajo interinstitucional en materia de prevención, seguridad y protección ambiental, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil, ha intensificado las acciones de supervisión en empresas ubicadas en la Zona Industrial.

Por instrucción del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, se implementa un operativo conjunto enfocado en la verificación de la adecuada disposición de residuos en empresas de la Zona Metropolitana.

Este esfuerzo coordinado involucra a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Ecología Municipal, el Organismo Intermunicipal de Agua Potable (INTERAPAS), y otras instancias competentes. Durante las jornadas de inspección, personal especializado realiza visitas a empresas para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental y de seguridad, así como el manejo adecuado de residuos; en caso de detectar irregularidades, se procede a la determinación de responsabilidades correspondientes.

Las acciones contemplan inspecciones en sitio, revisión documental, integración de evidencia fotográfica y, cuando aplica, la imposición de medidas correctivas y sanciones conforme al marco normativo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer la cultura de la prevención, promover el ordenamiento urbano y avanzar hacia un municipio más seguro, limpio y sostenible.