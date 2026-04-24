Maestras y maestros del Sistema Educativo Municipal participan en conversatorio sobre prevención y seguridad escolar

El titular del Sistema Educativo Municipal, Joel Ramírez Díaz, reiteró que la colaboración interinstitucional es fundamental para garantizar espacios seguros y propicios para el aprendizaje, destacando la coordinación con el DIF Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y la Instancia de la Mujer.

En seguimiento las indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de trabajar para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia escolar en las escuelas municipales, maestras y maestros del Sistema Municipal de Educación, encabezados por su titular, Joel Ramírez Díaz, participaron en un conversatorio que tuvo como objetivo homologar los criterios de las acciones conjuntas que se llevarán a cabo de manera preventiva durante los próximos días, con la colaboración del Sistema DIF Municipal encabezado por la maestra Estela Arriaga Márquez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y la Instancia de la Mujer, para la aplicación del “Protocolo de Revisión de Materiales y Útiles Escolares”.

Atendiendo a la instrucción precisa del alcalde, a través de los Comités de Prevención y Seguridad Escolar, este viernes 24 de abril se iniciará una campaña de concientización dirigida al alumnado de todas las escuelas municipales, para que esté enterado sobre los objetos prohibidos que no pueden llevar a sus centros de estudio, tales como son: armas de fuego, objetos punzo cortantes y contundentes, estupefacientes, medicinas sin receta, tijeras con punta, pipas, cigarrros y encendedores, cualquier clase de explosivo, cadenas, solventes, juguetes bélicos, revistas para adultos, entre otros.

En el evento se contó con la participación de la coordinadora municipal de Derechos Humanos, Natalia Zugasti Esquivel; la directora de la Instancia de la Mujer, Martha Orta Rodríguez; así como la comandante Irma Morales Hernández se desempeña como Directora de Prevención Social de la Violencia, Atención a Víctimas y Participación Ciudadana y el suboficial Pedro Hernández, responsable de atención a centros escolares de la SSPC, quienes atendieron y resolvieron las inquietudes de las y los docentes.