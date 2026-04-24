Gobierno de la Capital fortalece el fomento a la lectura con amplia jornada por el Día del Libro

La administración municipal llevó a cabo una serie de eventos en bibliotecas y centros educativos para impulsar el hábito lector y el acceso al conocimiento, en el marco de la celebración mundial de la literatura y el derecho de autor.

En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, impulsó una serie de actividades en la red de bibliotecas municipales y centros educativos para fomentar el hábito de la lectura y fortalecer el acceso al conocimiento entre niñas, niños, jóvenes y familias potosinas.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de promoción cultural y educativa que consolida a San Luis Potosí como una ciudad comprometida con el aprendizaje permanente y la difusión del conocimiento, en sintonía con su reconocimiento como Ciudad Creativa de la Literatura por la UNESCO.

Durante la jornada, la Biblioteca Pública Municipal Joaquín Antonio Peñalosa fue sede de actividades que combinaron la ciencia y la literatura, como la conferencia “Explosiones, venenos y olores: las armas secretas de los insectos”, impartida por la Dra. Esmeralda Escobar Muciño, así como la presentación de datos sobre hábitos de lectura en México por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), generando espacios de reflexión sobre los retos y oportunidades del fomento lector.

De manera simultánea, diversas bibliotecas municipales acercaron la lectura a la niñez potosina mediante actividades lúdicas y formativas. La Biblioteca Nereo Rodríguez Barragán llevó cuentos y dinámicas al Jardín de Niños Margarita Reyes; la Biblioteca Enrique Almazán Nieto recibió a estudiantes del Jardín de Niños Herculano Cortés con lecturas en voz alta; mientras que la Biblioteca Asunción Izquierdo Albiñana promovió la creatividad a través de la elaboración de libros inspirados en Hans Christian Andersen. Asimismo, la Biblioteca CATRA realizó actividades en torno a la obra “El Principito”, fomentando la reflexión y la imaginación.

Como parte de esta jornada, el preescolar Salvador Nava Martínez llevó a cabo la actividad “Celebramos la magia de la lectura”, con el propósito de fomentar en niñas y niños el aprendizaje a través del juego y la convivencia, así como la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Estas iniciativas contribuyen al desarrollo integral de la infancia al fortalecer el lenguaje, la imaginación y la empatía; además de promover hábitos de lectura, mejorar la concentración, enseñar valores y ayudar a comprender sus emociones, sentando bases sólidas para su aprendizaje académico.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que acerquen la cultura, la educación y el conocimiento a toda la población, consolidando a San Luis Potosí como una ciudad que aprende, crea y transforma a través de los libros.