FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA EN SOLEDAD PROYECTA POSITIVO FLUJO ECONÓMICO: COMERCIANTES

* La instalación de la sede gubernamental genera expectativa positiva entre comerciantes, quienes reportan ajustes operativos y ampliación de servicios, ante lo que consideran una oportunidad de desarrollo y mayor plusvalía.

“Estamos ampliando horarios, mejorando el servicio y preparándonos para lo que viene, porque esto va a traer mucha más gente y movimiento para todos”, coincidieron comerciantes de la avenida San Pedro, quienes ya comenzaron a transformar sus negocios ante la próxima concentración de dependencias municipales en la nueva Unidad Administrativa, proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de una estrategia de modernización, cercanía y orden en la atención ciudadana.

A pocos días de que inicie la mudanza de las áreas municipales a este nuevo complejo, la zona cercana a la UAM ya vive un ambiente de expectativa económica con un proceso de adaptación comercial visible: negocios que antes operaban con horarios limitados ahora extienden su jornada, otros incorporan nuevos productos y servicios y algunos más se preparan con mayor inventario para atender el incremento esperado de visitantes; este cambio representa una mejora logística en los servicios municipales, pero para las y los comerciantes es también un punto de inflexión en el desarrollo económico del sector.

Jaime Valle, propietario de una tienda de abarrotes, aseguró que el impacto ya se siente incluso antes de la apertura formal, por lo que decidió ampliar horarios, reforzar inventarios y diversificar servicios. “La llegada de la Unidad Administrativa nos va a impactar bastante bien en la atracción de clientela nueva, será un gran beneficio para todos los negocios de esta avenida, nosotros nos dispusimos a ampliar el horario de trabajo, resurtimos la tienda, ampliamos los horarios, y vamos a ofrecer el servicio de copias e impresiones y venta de alimentos, pensando tanto en trabajadores como en ciudadanía que acudirá a realizar trámites” puntualizó. También expresó su respaldo a la decisión municipal de concentrar las oficinas en un solo espacio, al considerar que facilitará la atención a las familias de Soledad.

En la misma línea, Julio, propietario de una papelería, destacó que la ubicación frente a la nueva Unidad Administrativa permitirá una mayor circulación de personas y, con ello, un crecimiento sostenido para los comercios. “Esperamos más afluencia de gente y una nueva imagen para la avenida San Pedro”, dijo al señalar que ya fortalecen su oferta con artículos de papelería, regalos, mercería y material de arte, ante la expectativa de mayor demanda; para él, el proyecto también representa mayor organización en los servicios municipales y una mejor percepción de seguridad en la zona.

Jessica Pérez, vendedora de jugos, explicó que la llegada del complejo administrativo la llevó también a ampliar su oferta con nuevos productos como ensaladas y sándwiches de pollo a la plancha. “Nos va a generar más ventas porque habrá más afluencia de personas, y también será beneficio para nosotros porque ya no será necesario ir hasta la Cabecera Municipal”, señaló al considerar que el cambio acerca los servicios a la ciudadanía y mejora la dinámica diaria de la colonia.

En tanto, Moisés Arón Almazán y Sandra Vázquez, de “Tortas Doña Mary”, junto con Ángel Uriel Gutiérrez Duarte de la “Taquería Guadalajara”, coincidieron en que el proyecto representa una oportunidad de crecimiento colectivo, y subrayaron que la concentración de dependencias municipales impulsará el flujo de personas y fortalecerá la economía local, además de facilitar los trámites a la población sin necesidad de largos traslados.

Con esta transformación en marcha, la avenida San Pedro se perfila como un nuevo punto de desarrollo económico y social en Soledad de Graciano Sánchez, donde la cercanía de los servicios municipales, la reactivación comercial y la organización administrativa convergen en un mismo espacio, como parte de la visión de un gobierno que, en palabras de sus propios habitantes, “está acercando el municipio a la gente y la gente al progreso”.