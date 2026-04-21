SOLEDAD PRENDE LA PANTALLA CON CINE GRATIS, REGALOS Y UNA SEMANA LLENA DE MAGIA

– La Dirección de Cultura Municipal proyectará “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2” y “Súper Mario Galaxy”, en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango».

Atendiendo el impulso y el fortalecer la convivencia familiar y acercar actividades recreativas a niñas y niños del municipio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a vivir una semana de cine y cultura gratuita que une la magia de los libros con la diversión en pantalla grande, reafirmando su cercanía con la población y su compromiso de ofrecer espacios de sana convivencia para todos los sectores.

El director de Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que, la celebración arranca este jueves 23 de abril a las 18:00 horas con la función Premiere de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2, en el marco del Día Internacional del Libro, donde además se regalarán ejemplares de literatura al público asistente para fomentar el hábito de la lectura y acercar a niñas, niños y jóvenes al mundo de las historias que han marcado generaciones.

La agenda continúa el domingo 26 de abril a las 12:00 del mediodía con la proyección de «Súper Mario Galaxy», en una matinée llena de sorpresas y alegría para la niñez, donde se contempla la entrega de palomitas y pelotas a los primeros asistentes, como parte de las acciones impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para acercar la cultura y el entretenimiento gratuito a las familias soledenses, manteniendo un gobierno cercano que escucha y atiende.

Las funciones se realizarán en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», ubicado en calle Santa Martha #521 en el fraccionamiento Rancho Blanco, con acceso libre para todas y todos, en una muestra más de un Gobierno Municipal que escucha, atiende y se mantiene cercano a las familias, promoviendo experiencias que dejan huella en la comunidad.