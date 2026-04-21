Gobierno de la Capital refuerza seguridad vial en Urbano Villalón y Sara Pérez de Madero

⁠Trabajos de herrería y reposición de tapas de registro previenen riesgos y mejoran el desalojo pluvial.

Acciones preventivas instruidas por el alcalde Enrique Galindo fortalecen la seguridad vial y peatonal.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, informa que, como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias. Desde días anteriores la Dirección de Obras Públicas ha mantenido trabajos permanentes para el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura pluvial, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar un adecuado desalojo del agua en distintos puntos de la ciudad.

En este sentido, se llevaron a cabo trabajos de herrería para la reparación de rejillas y tapas de registro en la intersección de Urbano Villalón con Mariano Jiménez, en la colonia Balcones del Valle, donde se realizó la fabricación y sustitución de tapa de registro, mejorando las condiciones de seguridad tanto para peatones como para automovilistas que transitan por la zona.

De igual forma, en la calle Sara Pérez de Madero, en el tramo de Villalongín a Madrigal, en la colonia Los Reyes, se efectuó la fabricación y colocación de una nueva tapa de registro, acción que permite prevenir incidentes y asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica ante las precipitaciones.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha instruido fortalecer las labores preventivas en puntos estratégicos, priorizando la atención oportuna para evitar afectaciones mayores durante la temporada de lluvias, mediante el trabajo constante de las cuadrillas del Centro de Operaciones.

El Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera anticipada y coordinada para proteger la infraestructura urbana, e invita a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía, contribuyendo así a mantener una ciudad más segura, funcional y preparada ante las condiciones climáticas.