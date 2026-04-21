Policía de la Capital realiza importante decomiso de droga en la Central de Abastos

Fueron asegurados cerca de 400 gramos de sustancias ilícitas entre cristal y marihuana en la zona de Legumbres y Luis Medellín.

Es el segundo aseguramiento relevante en este sector, como resultado de operativos focalizados de prevención e inteligencia social.

Como parte de la estrategia permanente para inhibir conductas delictivas en la Central de Abastos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital realizó un importante decomiso de droga en el cruce de las calles Legumbres y Luis Medellín, uno de los puntos intervenidos prioritariamente por labores preventivas.

Durante patrullajes de vigilancia, agentes municipales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) detectaron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública; al notar la presencia policial emprendieron la huida en distintas direcciones, abandonando una mochila en el lugar. Tras una inspección preventiva, los oficiales de Guardia Municipal detectaron en el interior diversas bolsas con sustancias con características similares al cristal y marihuana.

Derivado de esta intervención, se aseguraron 60 dosis de cristal con un peso aproximado de 34 gramos, así como 30 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 322 gramos, sumando cerca de 400 gramos de droga retirados de las calles. Los indicios fueron embalados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la Policía de la Capital garantiza la seguridad en la Central de Abastos y refrenda su compromiso de mantener espacios más seguros para comerciantes, trabajadores y ciudadanía en general.