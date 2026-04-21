Atiende Gobierno de la Capital 11 intervenciones por lluvias en todo el municipio

Rescate de personas, caída de árboles, limpieza de colectores y desazolve en zonas críticas, entre las acciones coordinadas por dependencias municipales.

En San Luis Potosí, el Gobierno de la Capital desplegó un operativo integral tras las lluvias registradas la noche de este lunes, con al menos 11 intervenciones en distintos puntos de la ciudad, además de la recolección de más de 28 toneladas de basura en zonas de mayor afectación.

Las acciones fueron coordinadas entre la Dirección de Protección Civil Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Servicios Municipales, la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, lo que permitió una respuesta inmediata y efectiva ante las incidencias.

Entre las intervenciones más relevantes destaca el rescate de cuatro personas cuyos vehículos quedaron varados en el desnivel de Plaza San Luis, donde personal operativo actuó de manera oportuna para salvaguardar la integridad de los tripulantes.

Asimismo, se atendieron dos árboles caídos, uno en Goytortúa y Salvador Nava, y otro en privada de Bolívar, además de un poste caído en Rocha Cordero, a la altura de Sierra Leona, así como afectaciones en cableado en Guajardo y Allende, en el Centro Histórico.

En materia de infraestructura, se realizó la limpieza del colector pluvial en Coronel Romero y la atención de grietas en dos puntos de la Delegación de Bocas, mientras que en el paso a desnivel de Real Inn se llevaron a cabo labores de limpieza para restablecer la circulación.

De manera paralela, en la zona de Urbano Villalón se ejecutaron trabajos intensivos de limpieza profunda, retiro de arrastre pluvial y desazolve de alcantarillas, logrando la extracción de más de 28 toneladas de residuos, con previsión de retirar al menos siete toneladas adicionales.

Estas acciones forman parte de una estrategia de respuesta inmediata para mitigar riesgos sanitarios, prevenir obstrucciones en la red pluvial y garantizar condiciones seguras de movilidad para la población.