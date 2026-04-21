Por seguridad para la población, retiran árboles secos del Parque de Morales

La poda se realiza con las autorizaciones correspondientes y en su lugar se plantarán otros para mantener el lugar como un pulmón de la ciudad y como sitio tradicional de esparcimiento.

Con el fin de evitar riesgos a quienes visitan el Parque de Morales para realizar ejercicio o para actividades recreativas, la Dirección de Servicios Municipales y la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos iniciaron el retiro, con estricto apego a la normatividad y con las autorizaciones correspondientes, de 19 árboles secos y que se encontraban a punto de caer.

Christian Azuara Azuara, Director de Servicios Municipales, mostró que los árboles que se están retirando, entre ellos fresnos y eucaliptos, estaban ya sin vida, con daños y huecos en sus troncos, pero recalcó que en su lugar se plantarán otros para que el parque continúe como un pulmón de la ciudad y un sitio para el esparcimiento de la población.

Por su parte, el Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta, señaló que de acuerdo con las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo, se siguen todos los protocolos para el cuidado de los árboles que hay en la Capital y solamente se retiran los que ya están sin vida y podrían caer el cualquier momento.

Los titulares de ambas dependencias hicieron énfasis en que se comprobó que los árboles se encontraban ya sin vida por causas naturales, por lo que se realizaron los trámites legales que marcan las normas de protección al arbolado, para proceder a la tala por seguridad para la población, además de que serán sustituidos con nuevas especies.