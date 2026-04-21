GOBIERNO ESTATAL FORTALECE MARCAS LOCALES CON “HECHO EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO”

•Convocan a empresas y emprendedores a integrarse al distintivo potosino para ampliar su presencia en nuevos mercados.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar el crecimiento económico y abrir mayores oportunidades para las y los productores potosinos, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) mantiene abierta la convocatoria para integrarse al distintivo “Hecho en San Luis Potosí, México”, que brinda impulso sin límites al talento local y fortalece su proyección.

Este distintivo permite consolidar la identidad comercial de las marcas, generar confianza entre consumidores y facilitar su acceso a nuevos canales de venta, lo que amplía sus posibilidades de crecimiento a nivel nacional e internacional y demuestra el cambio que se vive y se siente al posicionar productos potosinos con mayor competitividad.

Además, el titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, detalló que, quienes formen parte de este esquema, acceden a capacitación, vinculación y acompañamiento para fortalecer su desarrollo y presencia en el mercado, con un registro gratuito y completamente digital disponible en https://forms.gle/7CyhoqoSVko2NeYR7 .