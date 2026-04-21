ESTADO REFUERZA CUIDADO DEL AGUA SUBTERRÁNEA

• Conmemora el Día Estatal de las Aguas Subterráneas y llaman a proteger los acuíferos ante su situación actual.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de preservar y proteger los acuíferos para las futuras generaciones, la Comisión Estatal del Agua (CEA) conmemoró el Día Estatal de las Aguas Subterráneas, una jornada que fortalece el cuidado del recurso hídrico con acciones sin límites para su conservación en San Luis Potosí.

Durante el primer aniversario de esta conmemoración, autoridades estatales, legislativas y representantes de organismos del agua coincidieron en la urgencia de atender la condición de los acuíferos, ya que actualmente el del Valle de San Luis registra una extracción que duplica su recarga natural, además de que las perforaciones en la zona conurbada superan los 700 metros de profundidad.

En total, 8 de los 19 acuíferos del Estado presentan sobreexplotación, lo que hace indispensable reforzar medidas para su recuperación y asegurar su disponibilidad a largo plazo. En este contexto, la Comisión impulsa la campaña “Cada gota cuenta”, orientada a fomentar en el cambio que se vive y se siente el uso responsable del agua y la participación de la población en su cuidado.