LANZAN CONVOCATORIA PARA LA EDICIÓN 2026 DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO

* Los registros se podrán hacer de manera presencial, por mensajería especializada o en línea.

El Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo lanzó este día la convocatoria para participar en el certamen en su edición 2026. Podrán participar trabajos publicados en medios escritos, radiofónicos, de televisión, y electrónicos, que aborden temas de las cuatro regiones del Estado de San Luis Potosí, que hayan sido difundidos entre el 5 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.

El registro en línea de los trabajos se podrá realizar a partir delas 00:01horas del miércoles 29 de abril y hasta las 23:59 horas del jueves 30 de abril de 2026, en la plataforma http://cpte.gob.mx/premioestataldeperiodismo2026/, sitio donde los interesados encontrarán la convocatoria completa al certamen, así como la papelería adicional que deben llenar para completar su registro.

El registro presencial de los trabajos se realizará los días miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2026 de 9:00 a 14:00 horas en el módulo de recepción instalado en el Centro Potosino de Tecnología Educativa, ubicado en la calle Ismael Salas, número 215, Nuevo Paseo, C.P. 78320.

A esta misma dirección se deberán enviar los trabajos por mensajería especializada quienes opten por esta opción de registro, en el entendido que para validar su participación se tomará en cuenta la fecha y hora del matasellos, debiendo ser enviados antes de concluir el jueves 30 de abril.

Los primeros lugares de cada categoría recibirán 70 mil pesos; los segundos lugares, 50 mil pesos y los terceros lugares, 30 mil pesos. El ganador único del premio al Mérito Periodístico por Trayectoria o Profesionalismo Cotidiano recibirá la cantidad de 100 mil pesos.

El Comité Organizador está integrado por representantes de instituciones educativas y académicas de carácter público, los cuales designarán al Jurado Calificador.

Para consultar pormenores del certamen también se habilitó la red social https://www.facebook.com/premioperiodismoslp2026.