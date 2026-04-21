RICARDO GALLARDO FORTALECE COORDINACIÓN CON LA ALIANZA EMPRESARIAL EN BENEFICIO DE SAN LUIS POTOSÍ

* El Gobernador del Estado destaca acciones con este sector para ampliar las oportunidades laborales y el desarrollo económico de la entidad, favoreciendo a las familias potosinas.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, en reunión con la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, reafirmó su respaldo con este sector para seguir impulsando, de forma coordinada, el desarrollo económico de la entidad, lo que se traduce en nuevas oportunidades de inversión y la generación de más empleos.

En el cambio que se vive y se siente, mostrando una sólida relación con líderes empresariales, el Gobernador Ricardo Gallardo comentó que, de igual forma, este trabajo en conjunto permitirá ofrecer mejores sueldos y estabilidad laboral para las y los potosinos, así como en garantizar la confianza para que más empresas locales crezcan.

El Mandatario Estatal aseguró que el diálogo que sostuvo con la Alianza Empresarial fue para fortalecer la competitividad del Estado, fomentar la innovación e impulsar a las MIPyMES con el aprovechamiento del nearshoring, lo que permitirá que San Luis Potosí continúe posicionándose como referente de desarrollo comercial con la atracción de nuevas compañías nacionales e internacionales para que se instalen en la entidad.

De igual forma, el Gobernador de San Luis Potosí aseguró que su administración estatal respalda las diferentes acciones que contempla la agenda 2026 de la Alianza Empresarial, como la seguridad jurídica, el desarrollo de talento, la articulación productiva y la vinculación tecnológica, cuyos objetivos mejorarán la calidad de vida de las familias potosinas ante la expansión de más centros de trabajo, así como la colocación inmediata de los jóvenes, egresados de universidades, en las fábricas, lo que aumenta la productividad industrial y el apoyo al emprendimiento local.

Finalmente, Ricardo Gallardo destacó que el sector empresarial es factor clave para que San Luis Potosí continúe creciendo, a la vez que se impulsa la economía y se incluyen a las empresas locales en este desarrollo coordinado, un esfuerzo en conjunto que genera nuevas oportunidades para las y los potosinos dentro de un ambiente de bienestar y tranquilidad social.