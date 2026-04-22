PROPONE RUTH GONZÁLEZ ELABORAR UNA AGENDA PARLAMENTARIA PARA CONOCER QUEJAS DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS.

– Senadoras y senadores analizan estrategias para la defensa de migrantes mexicanos en Canadá

Ciudad de México, 21 de abril.- Senadores de la República se reunieron con el presidente de la United Food and Commercial Workers (UFCW Canadá), Barry Sawyer, a fin de analizar la defensa de los derechos humanos de los migrantes en esa nación, un encuentro organizado por la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz.

Durante la reunión, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Ruth González Silva, le propuso al líder del sindicato canadiense Barry Sawyer elaborar una agenda parlamentaria bilateral con el propósito de defender los derechos de los migrantes, tanto nacionales como canadienses, en la que se contemplen visitas de campo, a fin de dialogar principalmente con los trabajadores agrícolas.

La legisladora del PVEM explicó que se trata de escuchar de viva voz los problemas y necesidades de los migrantes mexicanos en territorio canadiense y con el propósito de identificar aquellos vacíos normativos que persisten, para construir desde el territorio los insumos que necesitamos para legislar con mayor precisión y exigir mayor respaldo.

“Señor Sawyer, dejo esta invitación sobre la mesa para que podamos acudir, esperando su valoración y, por supuesto, construir junto con la UFCW, Canadá, una relación de trabajo ardua, permanente y con resultados tangibles”, señaló.

Por su parte, Barry Sawyer, líder del sindicato canadiense, expresó: “nos encantaría que una delegación de ustedes o de los senadores quieran asistir para ver que somos el sindicato que está más en contacto con los agricultores, trabajadores inmigrantes y con otros trabajadores agrícolas”.

“Si usted, su equipo o un grupo de personas quieren asistir, podemos organizar reuniones en todas las provincias donde están trabajando los mexicanos para que ustedes conozcan”, agregó.

Comentó que, en ocasiones, los trabajadores acuden a las oficinas a hacer preguntas porque les da miedo hacer los cuestionamientos a sus empleadores. Muchas veces existe una barrera de idioma y para entendernos cuentan con traductores o personas que hablan su idioma.

“Creo que sería excelente que una delegación mexicana quiera ir a visitar estos lugares, sin duda, es más que bienvenida la propuesta”, destacó.