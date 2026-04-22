Sheinbaum se reunirá con Maru Campos tras la muerte de agentes estadounidenses en Chihuahua

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se reunirá con la gobernador de Chihuahua, Maru Campos, por la muerte de dos agentes estadounidenses en dicha entidad en un accidente carretero el domingo 19 de abril de 2026.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que Campos Galván ya habló con los titulares de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch, sobre este caso.

“Sí, vamos a hablar con ella (…) Siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, dijo este miércoles 22 de abril.

“Lo que es muy importante es que estas personas extranjeras, pertenecientes a una agencia del Gobierno de los Estados Unidos, participaron en una actividad”, puntualizó

La titular del Ejecutivo federal insistió en que agentes estadounidenses no pueden tener actividades en tierra en México.

“Cualquier relación que haya con el Gobierno de los Estados Unidos en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno Federal. Necesariamente. Y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores”, externó.

“Nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el Gobierno de los Estados Unidos y tenemos otras formas de colaboración y de cooperación”, agregó.

La mandataria mexicana dejó en claro que los Gobiernos estatales no pueden realizar colaboraciones directas con Estados Unidos en materia de seguridad, ya que dicho rubro tiene que pasar por la Federación.

“Puede haber (colaboraciones con EE.UU.) en temas culturales, educativos, en otros temas y siempre tiene que haber pues alguna información al Gobierno federal. Pero en materia de seguridad, es el Gobierno federal. Está establecido claramente en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital