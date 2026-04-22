“Ahora todos quieren impedir el Mundial”, afirma Sheinbaum ante los amagos de bloqueos de estudiantes del IPN

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este miércoles los amagos de bloqueos durante el Mundial por parte de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Cabe señalar que otros sectores también han amenazado con manifestaciones en el marco de la justa deportiva como los agricultores, transportistas y familias de personas desaparecidas.

«Ya todos quieren impedir el mundial, menos las mexicanas y los mexicanos», dijo la mandataria durante una pregunta por las demandas en el Politécnico Nacional.

La comunidad estudiantil ha exigido la rendición de cuentas con auditorías y sanciones a los directivos, así como la disolución de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco.

Sin embargo, ante la falta de atención, los alumnos han indicado que continuarán con sus movilizaciones e incluso habría bloqueos en el Mundial.

Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, afirmó que mantiene el diálogo con los estudiantes y maestros, además de que se encuentra a la espera del pliego petitorio que entregará la comunidad este jueves.

«No hay nada que no se pueda resolver (…) nosotros hemos estado en coordinación permanente con el Politécnico Nacional y en todos los movimientos que hay, ahí está presente la Secretaría de Educación Pública auxiliando en ello», añadió.

Con información de Latin Us