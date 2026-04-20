EN SOLEDAD, ARRANCA PRIMER DÍA DE LA JORNADA DE SALUD BUCAL GRATUITA

– Con atención de especialistas de la UNAM, habitantes de todas las edades reciben tratamientos dentales sin costo, como parte del programa interinstitucional.

En coordinación con grupo FEMSA y fundaciones civiles, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez puso en marcha, desde temprana hora de este lunes, la Jornada de Salud Bucal Gratuita con una gran respuesta ciudadana y la participación de 30 especialistas que brindan atención simultánea a las y los pacientes en el Auditorio Municipal, habilitado como un gran consultorio dental; desde antes de las 9:00 horas, familias soledenses acudieron puntualmente a sus citas en un esquema ágil y ordenado, muestra de un gobierno cercano que atiende las necesidades de la población, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de acercar beneficios directos a quienes más lo necesitan.

Soledad de Graciano Sánchez destaca a nivel nacional al convertirse en el segundo municipio del país en recibir este programa, con la participación de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes están a cargo de brindar atención profesional y de calidad a la población; esta colaboración fortalece una estrategia integral que impulsa servicios de salud accesibles, con alto nivel técnico y enfoque social, consolidando acciones que priorizan a las familias y a los sectores más vulnerables.

En un ambiente digno y accesible, el espacio fue acondicionado con áreas de valoración, tratamiento y recuperación, además de zonas de espera funcionales y una ludoteca para niñas y niños, lo que permite que madres y padres accedan a consulta con tranquilidad; durante cada atención se entregan medicamentos gratuitos, y en caso de requerir seguimiento, también se garantiza el abasto sin costo, a fin de fortalecer el bienestar integral de las familias.

El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz encabezará el acto inaugural de esta Jornada este martes por la mañana, refrendando el compromiso de su Administración de mantenerse cercana a la ciudadanía, generando acciones concretas que impacten directamente en su calidad de vida.

Asimismo, mediante el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se otorga transporte gratuito a personas en situación vulnerable, asegurando su asistencia puntual y reafirmando una política pública sensible, humana y enfocada en reducir brechas de atención.