ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO REVOLUCIONA PROGRAMA ALIMENTARIO: SE ACERCARÁ CASA POR CASA

• En una entrega más de paquetes de despensa a familias de todo el municipio de Soledad, el edil confirmó que el apoyo será entregado en las puertas de los hogares a partir de ahora.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció el fortalecimiento del Programa Alimentario en todo el municipio, a través de un esquema que prioriza el acercamiento directo con las familias mediante recorridos casa por casa, garantizando que las despensas lleguen sin intermediarios a quienes más lo necesitan, esta estrategia refuerza la política social del Ayuntamiento, enfocada en escuchar y atender con mayor calidad y calidez a la población, especialmente a sectores vulnerables.

Durante el arranque del programa en la colonia La Lomita, el Alcalde destacó que este esfuerzo forma parte de un modelo histórico de apoyo social en el municipio, el cual hoy se fortalece para ampliar su alcance y eficiencia. “A partir de hoy estaremos llevando este programa directamente hasta sus hogares, tocando puertas para acercarles las despensas y asegurar que el apoyo llegue completo; es un programa que nació para responderle a la gente y regresarle en beneficios lo que aporta”, expresó, al subrayar que su administración mantiene el compromiso de mejorar continuamente los servicios y atender las necesidades más sentidas.

Puntualizó que este programa social es el símbolo de los gobiernos gallardistas, cuya esencia ha sido replicada por el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, en todo el Estado, lo cual representa que el modelo de gobierno soledense es efectivo y contribuye al desarrollo social de manera integral

El paquete de despensa contiene productos de la canasta básica que garantizan una dieta sana y nutritiva para todos los y las integrantes de las familias, como arroz, aceite, galletas, azúcar, café, mayonesa, frijol, papel higiénico e incluso, artículos para la limpieza del hogar.

Por su parte, Karina Vega, beneficiaria del programa, agradeció el respaldo del Ayuntamiento y del Alcalde, al señalar: “Muchas gracias Alcalde Juan Manuel Navarro por el apoyo para que en nuestras casas no falte la alimentación; las madres de familia lo valoramos mucho, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros”, reflejando el impacto directo de estas acciones en el bienestar de los hogares.

El Alcalde reiteró un gobierno sin límites en el trabajo por el desarrollo social de Soledad, un gobierno que transforma y apoya directamente al bienestar de las familias con acciones integrales: “Somos un gobierno que escucha y atiende con compromiso y responsabilidad cada demanda de ustedes”.