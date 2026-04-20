ALCALDE DE SOLEDAD ENTREGARÁ TRES CALLES NUEVAS QUE CAMBIAN LA VIDA DE FAMILIAS DE COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE

• Las calles Francisco Villa, Lázaro Cárdenas y Felipe Ángeles quedaron listas y serán inauguradas esta semana, tras incorporar infraestructura hidráulica, alumbrado y accesibilidad.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció que concluyó la pavimentación integral de las calles Francisco Villa, Lázaro Cárdenas y Felipe Ángeles en la colonia División del Norte, un proyecto que cambia por completo la calidad de vida de las familias, dentro del Plan de Urbanización que se ejecuta en todo el municipio; esta pavimentación con concreto hidráulico es resultado de escuchar con compromiso a las y los habitantes de la zona, y esta misma semana estrenarán nuevas vialidades.

En estas calles, hoy renovadas, se realizó la sustitución de líneas de agua potable y drenaje, la instalación de tomas domiciliarias, la construcción de banquetas y guarniciones, así como pavimentación con concreto hidráulico, pintura y señalización; además, ya cuentan con alumbrado público que se enciende automáticamente al caer la tarde, mientras se ultiman detalles como el pintado de pasos peatonales, para consolidar espacios más seguros y funcionales para quienes transitan diariamente.

El Alcalde destacó que este tipo de acciones nacen de la cercanía con la población y de la sensibilidad al escuchar y atender: “No paramos de urbanizar a todo Soledad, vamos a atender cada petición y continuaremos el progreso con visión social del municipio”, dijo, al detallar que aunque el proyecto inicial contemplaba dos calles, al final fueron rehabilitadas tres.

Hoy, la colonia División del Norte vive un cambio visible: atrás quedaron las calles de tierra y la oscuridad, para dar paso a vialidades iluminadas, seguras y dignas que transforman la vida cotidiana de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores; el Gobierno Municipal refrenda así su cercanía con las familias y su voluntad de seguir construyendo bienestar en cada rincón del municipio.