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LA DIVISIÓN CAMINOS DE LA GCE REFUERZA OPERATIVOS PREVENTIVOS POR LLUVIAS EN EL ESTADO

By Redacción
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lunes, abril 20, 2026

• Se intensificó la vigilancia y los dispositivos preventivos en avenidas y carreteras con mayor circulación en el estado, para prevenir accidentes viales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE), desplegó un operativo especial de prevención y apoyo vial ante las precipitaciones registradas en gran parte del territorio potosino, para reducir riesgos y proteger a la ciudadanía, como lo instruyó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.
El titular de la División Caminos, Rafael Mendoza Salazar, destacó que durante esta temporada es fundamental mantener una conducción responsable y atender las recomendaciones preventivas. “Es importante reducir la velocidad, encender las luces, mantener distancia entre vehículos, revisar frenos y neumáticos, evitar cruzar zonas inundadas y no contestar llamadas o enviar mensajes mientras se conduce”, señaló.
Como parte de estas acciones, se reforzaron los recorridos de vigilancia, la presencia estacionaria y la implementación del dispositivo “Carrusel”, orientado a moderar la velocidad de los vehículos y disminuir la posibilidad de accidentes por pavimento mojado o baja visibilidad.
Por su parte, el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, indicó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de prevención y seguridad impulsada por el Gobierno del Estado, priorizando la atención inmediata a la ciudadanía, y haciendo un llamado a la población a conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y reportar cualquier emergencia a través de las líneas 911 y 089.

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