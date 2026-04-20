SAN LUIS IMPULSA PACTO DE CIVILIDAD PARA BLINDAR LAS ELECCIONES DEL 2027

• Se convocará a actores políticos y sociales para firmar un acuerdo que garantice elecciones en paz, con énfasis en prevenir la violencia política de género.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la gobernabilidad democrática y garantizar procesos electorales en un ambiente de respeto, la Secretaría General de Gobierno trabaja en la construcción de un nuevo Pacto de Civilidad Política rumbo a las elecciones de 2027, en el que podría incorporarse como eje central la prevención de la violencia política en razón de género.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que es fundamental asegurar que los comicios se desarrollen sin tensiones ni incidentes, preservando la estabilidad que actualmente vive San Luis Potosí. Recordó que en 2024 la entidad fue pionera a nivel nacional al impulsar este Pacto de Civilidad Política con la participación de partidos, autoridades, actores políticos, sociedad civil e instituciones académicas, lo que permitió transitar el proceso electoral con tranquilidad, legalidad y legitimidad.

Estas acciones reflejan el cambio que se vive y se siente en el Estado, al priorizar el diálogo, la prevención y la participación responsable. Adelantó que se convocará nuevamente a todos los sectores para fortalecer sin límites un acuerdo renovado que asegure condiciones de estabilidad antes, durante y después de la jornada electoral, evitando escenarios de conflicto como los registrados en otras regiones del país, y reforzando la libertad de participación política para todas y todos, aun cuando ya existen mecanismos legales y sanciones para la violencia política de género.