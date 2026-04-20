Interapas reactiva pozo Salk I tras actos de vandalismo 

Personal operativo sustituyó el material eléctrico dañado durante la intromisión de personas ajenas.

SLP.– El pozo Salk I se encuentra nuevamente en operación, luego de que el pasado viernes personas ajenas ingresaran a las instalaciones y dañaran el cableado y equipo eléctrico del sistema de bombeo, lo que provocó su paro.

De manera inmediata, personal operativo inició los trabajos de rehabilitación, sustituyendo el material afectado para restablecer el funcionamiento del pozo.

Con esta acción, el servicio de agua potable comienza a normalizarse en las colonias Flores del Aguaje, Aguaje, Salk y Salk I, así como en zonas aledañas de la colonia Nuevo Progreso.

INTERAPAS condena este tipo de actos de vandalismo y dará seguimiento a las acciones legales correspondientes.