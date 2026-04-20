Ayuntamiento de SLP mejora imagen urbana con jornadas permanentes de limpieza

El personal operativo intervino Eje Vial, Montes Verdes, Río Papaloapan, el jardín de Tequis y Carranza

Personal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de las áreas de Imagen Urbana, Parques y Jardines y Alumbrado Público, continúa trabajando de manera ininterrumpida recorriendo el municipio con distintas brigadas de atención.

Entre lo más reciente se llevó a cabo limpieza general en diversos puntos estratégicos, entre ellos el Eje Vial, la avenida Montes Verdes, Río Papaloapan, el Jardín de Tequis y la avenida Carranza. Además, se realizaron trabajos de hidrolavado en San Juan de Guadalupe y se hizo limpieza general en avenida Morales-Saucito.

Estas tareas forman parte de un esfuerzo continuo por mejorar la imagen urbana y garantizar espacios públicos en mejores condiciones para la ciudadanía.

Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a colaborar reportando incidencias urbanas a través de las redes sociales oficiales, con el fin de brindar atención oportuna y continuar mejorando los espacios públicos.