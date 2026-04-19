SOLEDAD DE G. S. ALBERGA PRIMERA COPA ÉLITE DE KARATE CON MÁS DE 300 PARTICIPANTES INFANTILES

– Más de 300 jóvenes de varias categorías y de diferentes partes del Estado participaron, demostrando su disciplina y fuerza en esta arte marcial.

Con el respaldo del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez y con más de 300 participantes de diversos municipios del Estado, concluyó la primera Copa Élite de Karate Soledad, competencia que marca un paso importante en la promoción de las artes marciales en la región, y en donde siguiendo la directriz del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se consolidó como una plataforma de alto rendimiento para el talento juvenil potosino.

La competencia, celebrada este domingo en las instalaciones del Auditorio Renovación del Parque Tangamanga II, cumplió con los más altos estándares de logística y seguridad, en la cual la administración municipal, a través de la Coordinación de Deportes, priorizó un espacio de calidad para albergar a las y los cientos de participantes y sus familias, garantizando un entorno óptimo para el desempeño atlético, donde el impulso municipal fue fundamental para la realización de este torneo, el cual se alinea con el eje rector de Desarrollo Humano y Social del Plan Municipal de Desarrollo, enfocado en fomentar la cultura física y la sana convivencia entre los sectores más jóvenes de la población.

La Coordinación de Deportes Municipal, encabezada por Hugo Esquivel Montoya, subrayó que la nutrida participación de academias locales y regionales es prueba del interés ciudadano por actividades que promuevan valores como la perseverancia y el respeto, y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de continuar desarrollando programas deportivos que impacten positivamente en la calidad de vida de las familias soledenses, manteniendo una política de puertas abiertas y de atención directa a las necesidades de la comunidad deportiva.

En el marco de la ceremonia de premiación, las y los coach de las diversas instituciones participantes manifestaron su reconocimiento a la gestión municipal por la apertura de estos espacios, «extendemos un profundo agradecimiento al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por su visión y respaldo». «En esta Primera Copa Élite destacamos su organización, esto es un impulso real para nuestros deportistas, y es sin duda, una competencia de gran nivel que motiva a la juventud a persistir en la disciplina», dijo uno de los entrenadores.

Durante las competencias, padres y madres de familias se mostraron emocionadas por ver a sus hijas e hijas demostrando su talento deportivo, el esfuerzo compartido y el respaldo gubernamental, para ser parte de una competencia de alta organización y reconocimiento regional. Así, Soledad de Graciano Sánchez se consolida como un municipio sede del deporte y la sana interacción social, mediante la promoción del deporte como alternativa para el desarrollo integral.