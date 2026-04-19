AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INICIA CAPACITACIÓN PARA PERIODO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

– Se orientará a las y los servidores públicos a cumplir con esta responsabilidad administrativa.

– Todos los servidores públicos están sujetos a la rendición de cuentas y a la transparencia con responsabilidad.

La Contraloría Interna del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez arrancará con una jornada informativa y de capacitación dirigida a mil 300 servidoras y servidores públicos de diversas áreas, con el propósito de facilitar la presentación de su Declaración Patrimonial y de Intereses en su modalidad de Modificación, sostuvo la titular de la dependencia, Alma Isabel Loredo Salazar, quien informó que la actividad se realizará como parte de más obligaciones de todo el personal, respondiendo a la indicación de fortalecer la transparencia gubernamental.

La funcionaria añadió que la capacitación iniciará el próximo viernes 24 de abril en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, siguiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de dar cumplimiento a esta responsabilidad de manera puntual y como parte del compromiso de su Gobienro de mantener una administración cercana a la ciudadanía, se brindará acompañamiento a las y los trabajadores del municipio, en el uso de la plataforma DeclaraNet, despejando dudas mediante una orientación clara para que todo servidor público cumpla con esta responsabilidad.

Para facilitar que estas capacitaciones se desarrollen de manera ordenada, Loredo Salazar precisó que se convocó a personal de todas las dependencias, desde el nivel operativo hasta las que pertenecen a un cargo directivo, para que designen un enlace responsable de compartir la información proporcionada y que ayude a replicar la capacitación, asegurando que ningún funcionario público se quede sin cumplir con esta responsabilidad administrativa que deberá presentar del 1 al 31 de mayo.

Dicha jornada será impartida por personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí (SESEA), quienes serán los encargados de abordar temas relacionados con la carga de documentos, el registro y actualización de datos patrimoniales y el despeje de dudas sobre los ingresos percibidos y los egresos que ejecutan siendo funcionarios en un cargo público, ademas de transparentar el desempeño de sus funciones y de intereses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una administración transparente, cercana y al servicio de su gente, consolidando una gestión confiable, que rinde cuentas y garantiza el desempeño de las funciones públicas sin conflicto de intereses.