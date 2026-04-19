ESENCIAL PARA EL DIA A DIA, APOYO ECONÓMICO QUE EL GOBIERNO SOLEDENSE OTORGA A ADULTOS MAYORES

– Con entregas que no fallan, beneficiarias y beneficiarios relatan que esta ayuda representa un respaldo real para seguir adelante

Beneficiarias del Programa de Apoyo Económico para Adultos Mayores que impulsa el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, entregado en la colonia Valle de San Isidro, coincidieron en que esta ayuda representa un respaldo real para su vida cotidiana, especialmente cuando viven situaciones de gran vulnerabilidad, por lo que reconocieron el interés que el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, inyecta a este tipo de ayuda.

Para las hermanas Ana y Agustina Jasso Sánchez, este apoyo económico significa tener la tranquilidad de contar con un recurso para sus gastos básicos, “nos ayuda para comprar medicamentos”, cubrir el gasto diario y de vez en cuando darse un gustito, relataron agradecidas con el Alcalde, por este respaldo puntual que no les falla cada dos meses.

Por otro lado, la señora María Catalina Méndez Camacho, quien enfrenta junto con su esposo, una condición de discapacidad, el día de entrega de este apoyo es esencial ya que con el recurso recibido puede comprar alimento y pagar tratamientos médicos que no pueden esperar. “Estoy muy agradecida, para mi es un gran apoyo”, compartió, con voz entrecortada.

A su vez, Margarita Camacho de 76 años, explicó que vive sola y debido a su edad tiene pocas oportunidades de trabajo, por lo que este beneficio es muy valioso para poder costear sus medicamentos y contar con lo necesario para salir adelante: “Lo uso para mis medicamentos y lo poquito que me alcance”.

Con la entrega puntual de estos apoyos económicos, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, continúa reafirmando su compromiso con quienes más lo necesitan, garantizando que este recurso llegue de manera puntual a la población más vulnerable del municipio, fortaleciendo de esta manera la política social cercana, que escucha y atiende las necesidades de quienes menos tienen.