San Luis Potosí se consolida como el nodo de Innovación del Bajío con el lanzamiento de «Puro Potosino Creativo»

La capital potosina aprovecha su distinción UNESCO para profesionalizar a las industrias creativas y generar valor económico real.

En un movimiento estratégico que posiciona a la capital potosina a la vanguardia nacional, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, presentó oficialmente Puro Potosino Creativo. Esta iniciativa marca la evolución de la identidad local hacia la Economía del Conocimiento, con el objetivo de institucionalizar a San Luis Potosí como el principal Nodo Creativo y de Innovación de la región Bajío.

La presentacion se realizó en el restaurante “El México de Frida”, el evento de lanzamiento congregó a los pilares del ecosistema intelectual y productivo del estado, se contó con la presencia de destacados académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Tecnológico de Monterrey (ITESM) y la Escuela de Diseño Magdalena Sofía Barat, y de la Alianza Empresarial, además de una nutrida base de actores clave de la industria, quienes validaron esta ruta hacia la profesionalización del talento.

Bajo la premisa de que «en San Luis creamos valor», el programa utiliza como plataforma fundamental la distinción de San Luis Potosí como Ciudad Creativa de la UNESCO en Literatura. Este prestigio internacional se traduce ahora en una herramienta para empoderar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en sectores clave como:

* Diseño: Industrial, Gráfico y de Modas.

* Arquitectura y Artes Plásticas.

* Cinematografía, Fotografía y Comunicación.

* Alta Gastronomía.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos ha definido este proyecto como una pieza clave para consolidar una «Ciudad que Compite». No se trata solo de fomento artístico, sino de transformar las ideas en activos productivos que generen empleos de calidad y bienestar para las familias potosinas.

El programa activa una ambiciosa plataforma de difusión integral y gratuita:

Radio: El programa semanal de 60 minutos a través de Magnética 101.3 FM, que iniciará transmisiones a partir del 15 de abril a las 14:00 hrs. Serie Audiovisual: Cápsulas de alta producción con enfoque documental y comercial para narrar las historias de éxito locales. Micrositio Especializado: Un catálogo digital vivo (sitio.sanluis.gob.mx/PuroPotosino/) para vinculación comercial inmediata. Revista Impresa y Redes Sociales: Una estrategia de impacto offline y online (TikTok, Instagram, Facebook) diseñada para generar tráfico de negocio.

Al respecto, Korina Toro, directora de Desarrollo Económico Municipal, enfatizó que en esta administración «el desarrollo económico también se diseña, se cocina y se imagina», subrayando que el programa integra formalmente la inspiración al engranaje financiero de la ciudad.

Con Puro Potosino Creativo, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con un San Luis Amable y Próspero, donde el talento local tiene, por fin, una plataforma de clase mundial para conquistar mercados globales.