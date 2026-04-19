Policía de la Capital, primer respondiente en evento en bar de avenida Muñoz

Los agentes realizaron cobertura perimetral del inmueble, donde fueron localizadas dos personas del sexo masculino sin signos vitales por impacto de arma de fuego; Comercio Municipal clausuró el bar.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes durante la madrugada de este sábado a un reporte de detonaciones de arma de fuego en un establecimiento ubicado en la intersección de avenida Prolongación Muñoz y Tetela, en la colonia Fovissste.

Al arribo de las unidades municipales, los agentes realizaron cobertura perimetral y una inspección preventiva al interior del inmueble, donde fueron localizadas dos personas del sexo masculino con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, sin signos vitales. Además, fueron informados que una tercera persona habia sido trasladada lesionada al hospital.

De acuerdo con los primeros indicios recabados en el lugar, el hecho corresponde a un ataque directo ocurrido al interior del establecimiento.

Enseguida, los agentes municipales procedieron al acordonamiento de la zona para preservar indicios y notificar de lo sucedido a personal de la Policía de Investigación para las diligencias correspondientes.

En tanto, personal de Comercio Municipal realizó la clausura administrativa del negocio.